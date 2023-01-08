Şengal’de bir toplu mezar daha bulundu

ERBİL (K24

Şengal’in Siba Şex Xidir mahallesinde bir toplu mezar bulundu.

Ezidi aktivist Naci Xaci, toplu mezarın Şengal Dağı’nın güneyinde bulunduğunu belirtti.

Mezarda kaç cenazenin bulunduğunun henüz tespit edilmediğini belirten Naci Xaci, ilgili kurumları bilgilendirdiklerini ifade etti.

Şengal DAİŞ’ten kurtarıldıktan sonra kentin farklı bölgelerinde toplu mezarlar bulunuyor.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.