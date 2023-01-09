Politika

Ukrayna'dan 600'den fazla askerinin öldüğü iddiasına yalanlama

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetler Grubu Sözcüsü Sergey Cherevaty, Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'da Kramatorsk'a düzenlenen füze saldırısı sonucu 600'den fazla Ukraynalı askerin öldüğü açıklamasını yalanladı.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın haber ajansı Ukrinform'da yer alan habere göre, Cherevaty, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine düzenlenen Rus saldırıları hakkında yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Rus ordusunun, yüksek hassasiyetli saldırıları gerçekleştirme imkanına sapıp olmadığını savunan Cherevaty şu ifadeleri kullandı:

"Bu bilgi, tüm HIMARS'larımızı yok ettikleri bilgisi kadar doğrudur. Bu, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli saldırı sistemleri ile kalabalık personel merkezlerine, depolarına ve lojistiğine yönelik başarılı eylemlerine yanıt olarak düzenlediği bir bilgi operasyonudur. Onların böyle bir şansı yok."

Öte yandan, Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrinin sivil altyapılarına 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk'a düzenledikleri füze saldırısında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etmişti.

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