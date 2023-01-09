AK Partili Bilgiç: Seçimler en geç 7-14 Mayıs’ta yapılır

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AK Parti'den, 18 Haziran’da yapılması gereken seçimleri öne çekme konusunda açıklamalar gelmeye devam ederken, kulislere göre parti içinde de yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin sonrasına denk gelen 30 Nisan ve 14 Mayıs gibi tarihler konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Antalya'da katıldığı 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında "Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk" dedi.

Ekonomim gazetesine konuşan AK Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç mayısın 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi.

Süreyya Sadi Bilgiç, şunları kaydetti:

"Meclisten, Mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek. 6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibariyle bütün bu Haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç Mayıs ayının 7 ‘si ya da 14’ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten aday listelerinin belirlenmesi ve teslim edilmesi, Nisan başına tekabül ediyor. Önümüzde de epey bir iş yükü var, ocak, şubat ve mart aylarında Meclisin çok yoğun bir çalışma içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben siyasi partilerin kendi içlerinde bu süre içerisinde belli bir noktaya gelebileceklerine de inanıyorum."