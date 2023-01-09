Yaşam

Van'da kar esareti: Yollar ulaşıma kapandı, uçaklar rötar yaptı

Van'da kar nedeniyle 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken uçak seferleri de rötar yaptı.
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kürdistan kar kalınlığı Van kar yağışı

HABER MERKEZİ

Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Kent genelinde kar nedeniyle 34 mahalle ile 22 mezra olmak üzere toplam 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan İstanbul, Ankara ve Antalya’ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

Dün de Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmişti.  (Kaynak: AA-İHA)

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