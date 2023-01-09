Kürtler Kerkük’te demografi değişikliği ve seçmen kaydından endişeli

KERKÜK (K24)

Irak’ta bu yılın ekim ayında il meclisi seçimlerinin yapılması gerekiyor. Kerkük’teki bileşenler farklı kanaat taşırken Kürtler, bölge dışından getirilen kişilerin seçmen kaydının yapılması ve 2017’den beri süren demografik değişiklikle ilgili endişelerini dile getiriyor.

K24’e konuşan Kerkük’teki Arap Konseyi Genel Sekreteri Hatim Tay, “Seçimlerin çoklu bölge sistemine göre yapılmasından yanayız çünkü bu şekilde bileşenlerin hakları korunabilir. Ayrıca seçmen kaydına dönük de bir temizlik yapılmalı” dedi.

Kürtler 2005 seçimlerinde Kardeşlik Listesi’yle girdikleri seçimde çoğunluğu elde etti. Mevcut durumun son bulması için seçimlerin yapılmasını isteyen Kürtler, bir yandan da 2017’den beri Kerkük’e getirilen Arap ailelerin etkisinden endişe ediyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Kerkük-Selahaddin Seçim Sorumlusu Ali Qelayi, “16 Ekim sonrası Kerkük’e çok sayıda Arap getirildi. Bazıları, Irak ordusu, Haşdi Şabi ve emniyet gücü olarak askerlik görevi için geldi. Gıda formu ve nüfus kayıtlarını da Kerkük’e nakletmişler” diye konuştu.

Türkmenler ise Kerkük’teki nüfuslarının dağınık olması nedeniyle tek seçim bölgesi sistemiyle seçime girilmesini istiyor.

K24’e konuşan Irak Türkmen Cephesi Kerkük Sorumlusu Kahtan Vendavi, Kerkük’teki il meclisi seçimlerinin tek seçim bölgesi sistemiyle yapılmasından yana olduklarının kaydetti.