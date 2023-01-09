20 ilde saha çalışması: Ekonomik kriz, Kürt sorunu, seçim, cumhurbaşkanı adayı…

HABER MERKEZİ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 23 Aralık 2022- 2 Ocak 2023 tarihleri arasında gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye ve bazı Kürt kentlerinde yaptığı anket çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

Bu göre “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtların yüzdelik oranı şöyle:

%65,8’i Ekonomik Kriz/İşsizlik, %7,2’si Cumhurbaşkanlığı Sistemi, %5,4’ü Demokrasinin olmayışı, %4,9’ü Kürt sorunu, %3,4’ü muhalefetsizlik, %3,2’si hukuk sistemi, %2,7’i sorun yok yanıtını verdi.

Yine “Çatışma ve şiddet politikaları ile sınır ötesi operasyonların mevcut ekonomik krizi etkilediğini düşünüyor musunuz? Sorusuna görüşmecilerin %41,5’i kısmen derken %25,2’si evet, %24,1’i hayır demiştir.

Çalışmanın bir başka bölümünde “Anayasa değişikliği ile görevli AKP heyetinin HDP ile görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların toplamda %34,3’ü olumlu bulduğunu belirtirken, toplamda %25,1’inin olumsuz, %20,4’ünün ne olumlu ne olumsuz, %20,2’sinin ise “yanıt yok” oldu.

Çalışmada seçimlere de yer verilirken, bu seçimde ilk defa oy kullanacak gençleri de barındıran 18-24 yaş grubunun %36,60’ının Millet İttifakına, %19,50’sinin Cumhur İttifakına oy vereceği tespit edildi.

Araştırmada “24 Haziran 2018’de gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?” sorusuna şu yanıtlar verildi:

Katılımcıların %31,6’sı AKP, %21’i oy kullanmadım %20,6’sı CHP, %10’u İyi Parti, %9,8’i HDP, %6,5 MHP, %0,4’ü Saadet Partisi yanıtlarını verdi.

Aynı gruba yöneltilen “Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna %27,7’si AKP, %23,8’i CHP, %11,1’i İyi Parti, %10,9’u HDP, %5,4’ü MHP, %2,4’ü Deva Partisi, %0,7’si Saadet Partisi, %0,6’sı Gelecek Partisi, %0,5’i TİP derken % 8,2’i kararsızım, %8,4’ü oy kullanmayacağım yanıtlarını verdi.

“Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun “24 Haziran 2018 genel seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?” sorusu ile karşılaştırılmış soruya AK Parti’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %77,4’ü yine AK Parti; CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %88,2’si yine CHP; HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %90,2’si yine HDP; MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %73,3’ü MHP; İYİ Parti’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %87,2’sinin yine İYİ Parti dediği kaydedildi.

HDP’NİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAYI

“Haziran 2023 tarihinde yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimlerini sizce hangi parti veya ittifakın adayı kazanır?” sorusuna ise toplamda %36,4’ü Cumhur İttifakı adayının, %30,5’i Millet İttifakı adayının kazanacağını, %18,2’i HDP’nin dDestekleyeceği adayın kazanacağını düşündüğü belirlendi. %9’u ise öngöremiyorum/bilmiyorum dedi.

“Sizce HDP Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda aday çıkarmalı mı?” sorusuna ise katılımcıların %33,8’i Evet kendi adayını çıkarmalı, %21,2’si hayır kendi adayını çıkarmayıp, seçmenlerini Tercih konusunda yönlendirmemeli, %20,2’si hayır kendi adayını çıkarmayıp Millet İttifakı içindeki ortak adayı desteklemeli %10’u dâhil olduğu emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında bir aday çıkarmalı, %13’ü ise fikrim yok biçiminde yanıtlar verdi.

“Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların,

%35,8’si Recep Tayyip Erdoğan,

%36,8’i Kemal Kılıçdaroğlu;

%35,9’u Recep Tayyip Erdoğan,

%33,6’sı Ekrem İmamoğlu;

%35,4’ü Recep Tayyip Erdoğan,

%30,9’u Mansur Yavaş;

%36,1’i Recep Tayyip Erdoğan,

%20,4’ü Meral Akşener;

%43,4’ü Recep Tayyip Erdoğan,

%20,9’u Ali Babacan;

%46,2’si Recep Tayyip Erdoğan,

%16,7’si HDP’nin adayı yanıtlarını verdi.

Bu sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 1 puan farkla mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde görünüyor.

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa HDP adayına oy vereceğim” diyen HDP’lilerin oranı %94,8; Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin CHP’ye oy verecekler içindeki oranı %78,7; Ekrem İmamoğlu diyenlerin CHP’ye oy verecekler içindeki oranı %69,1; Meral Akşener diyenlerin oranı İyi Parti içindeki oranı %90,9; Mansur Yavaş diyenlerin CHP’ye oy verecekler içindeki oranı %64 oldu.

Ayrıca İYİ Parti seçmeninin CHP içindeki olası adaylar arasında en çok Mansur Yavaş’a, ikinci sırada Ekrem İmamoğlu’na, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verebilecekleri görülüyor.

Yine Cumhurbaşkanlığı seçiminin kilit partisi olarak anılan HDP seçmeninin kendi adayı dışında olası ikili adaylar içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimi %66,9, Ekrem İmamoğlu’na oy verme eğilimi %59,3 Mansur Yavaş’a oy verme eğilimi ise %12,2 olarak görülüyor.