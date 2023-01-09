Politika

Jina Emini protestolarına katılan İranlı futbolcuya 16 yıl hapis cezası

Jina (Mahsa) Emini protestolarına katılan İranlı futbolcu Emir Reza Nazr Azadani'ye, “Allah’a düşmanlık” suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası verildi.
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Emir Reza Nazr Azadani
Emir Reza Nazr Azadani
türkiye İran Emir Reza Nazr Azadani Hapis cezası

HABER MERKEZİ

İran'da Jina Emini'nin katledilmesinin ardından başlayan protestolara katılmak ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic üyelerini öldürmek ile suçlanan profesyonel futbolcu Emir Reza Nazr Azadani, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Azadani'ye “Allah’a düşmanlık” suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda, Azadani'nin idam cezasıyla karşı karşıya olduğu haberleri kamuoyunda yer almıştı.

Küresel futbolcular sendikası FIFPRO, Azadani’nin ülkesinde “kadın hakları ve temel haklar için kampanya yürütmesinden sonra” olası bir ölüm cezasıyla karşı karşıya kalması nedeniyle “şoke olduklarını” duyurmuştu.

Gösterilere destek veren İranlı eski ünlü futbolcu Ali Karimi ise “Amir’i idam etmeyin” diye tweet atmıştı.

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