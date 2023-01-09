Jina Emini protestolarına katılan İranlı futbolcuya 16 yıl hapis cezası

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İran'da Jina Emini'nin katledilmesinin ardından başlayan protestolara katılmak ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic üyelerini öldürmek ile suçlanan profesyonel futbolcu Emir Reza Nazr Azadani, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Azadani'ye “Allah’a düşmanlık” suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda, Azadani'nin idam cezasıyla karşı karşıya olduğu haberleri kamuoyunda yer almıştı.

Küresel futbolcular sendikası FIFPRO, Azadani’nin ülkesinde “kadın hakları ve temel haklar için kampanya yürütmesinden sonra” olası bir ölüm cezasıyla karşı karşıya kalması nedeniyle “şoke olduklarını” duyurmuştu.

Gösterilere destek veren İranlı eski ünlü futbolcu Ali Karimi ise “Amir’i idam etmeyin” diye tweet atmıştı.