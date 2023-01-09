Politika

Zelenskiy açıkladı: Bakhmut kenti düştü mü?

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın sıklaşan saldırılarına rağmen Bakhmut kentinin hâlâ düşmediğini söyledi.
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Zelenskiy
Zelenskiy
dünya Volodimir Zelenskiy  Rusya Bakhmut saldırı

HABER MERKEZİ

24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini başlatmasından bu yana her gece yayınladığı video açıklamaların sonuncusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bakhmut şehrindeki direnişin durumuna değindi. 

Zelenskiy, Ukrayna'nın Donbas'ın doğusundaki Bakhmut'ta ve yakınlarındaki Soledar'da "devamlı olarak" Rus saldırılarını püskürttüğünü ifade etti.

Ukrayna lideri, "Bakhmut, her şeye rağmen direniyor" dedi.

PAZAR SALDIRILARINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki Shevchenkove köyündeki pazara yaptığı füzeli saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildi.

Kharkiv Bölge Valisi, saldırıda 60 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini ve hastaneye kaldırılan yaralılar olduğunu bildirdi. 

Ukrayna İçişleri Bakanı'nın danışmanlarından Anton Geraşenko, 7 sivilin yaralandığını ve aralarında 13 yaşında bir kız çocuğu olduğunu; Rusya'nın saldırıyı S-300 hava savunma sistemleriyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

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