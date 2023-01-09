İran'da gösterilerle ilgili 3 kişiye daha idam cezası verildi

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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, İsfahan'da 16 Kasım 2022'de düzenlenen Jina Emini gösterilerinde "3 emniyet görevlisinin ateşli silahla öldürülmesine" ilişkin dava aynı kentteki bir mahkemede görüldü.

Mahkeme heyeti, 6 kişinin yargılandığı davada Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani ve Said Yakubi Kurdsefli hakkında idam kararı verirken, Emir Nasır Azadani'nin 26 yıl Suheyl Cihangiri'nin de 2 yıl hapsine hükmetti.

Aynı davada yargılanan Cabir Mir Haşimi hakkında ise beraat kararı verildi.

ŞU ANA KADAR 4 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra 22 yaşındaki Jina Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini’nin ölümü Doğu Kürdistan’nın (Rojhilat) Seqiz kentinde 17 Eylül’de başlayan gösteri yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Protestolarda yüzlerce gösterici hayatını kaybederken 10 binden fazla gösterici ise gözaltına alındı.

Gösteriler sonrası onlarca kişi idamla yargılanırken, haklarında idam cezası verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in 12 Aralık'ta ve Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin cezası ise 7 Ocak'ta infaz edildi.