HDP AK Parti’nin randevu talebini reddetti

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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AK Parti yönetiminin anayasa teklifini görüşmek için talep ettiği randevuyu, HDP’ye açılan kapatma davası, devamında HDP hesaplarına konulan bloke ve iktidarın antidemokratik uygulamaları nedeniyle reddettiklerini açıkladı.

AK Parti’nin, başörtüsü ve ailenin korunmasına dair düzenleme teklifini TBMM Başkanlığı’na sunmadan önce CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra HDP’nin de kapısını çalmış ve hedeflerini anlatmıştı.

MHP bu görüşmeyi olumlu karşılarken, İYİ Parti ile HDP arasında tartışmaya neden olmuştu.

AK Parti teklifini henüz sunmazken, Meclis’te grubu bulunan partilerle ikinci tur görüşmelere başlamak istiyor.

HDP’nin randevu teklifini reddettiğini duyuran Oluç’un açıklaması şöyle:

“Bizim geçmişte de başörtüsüyle ilgili bir sorunu yoktu, şimdi de yoktur. Ama ‘Kürtler, Aleviler, tüm inanç grupları olmak üzere eşit yurttaşlık hakkının olmadığı bir ülke ortamında bu toplumsal talebi karşılığı karşılayabilecek bütünlüklü bir gerekir’ demiştik. ‘Sadece başörtüsü ve aile kurumu üzerinden getirilen değişiklik teklifi yaklaşan seçimler öncesi iktidar bloğunun bir manevrasını hatırlatıyor’ demiştik. ‘Bu adımı bir seçim manevrası olmaktan çıkarmanın yolu, bütün ayrımcılıkları ortadan kaldıracak, özellikle Anayasa’nın 10’uncu maddesinde bir değişiklik yapılması gerekir’ demiştik. Fakat bu yöndeki önerilerimize bir cevap verilmedi.

AKP bugün anayasa değişikliğini görüşmek üzere çarşamba günü için bizden randevu talebinde bulundu. Biz de hem grup hem parti yönetimimizle tartıştık; sonuç şudur:

HDP’ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davası bütün hızıyla devam ettirilmesi,

En son partimizin anayasal hakkı olan hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısıyla bir hak gaspı olarak AYM tarafından anayasaya aykırı bir şekilde bloke edilmesi ve özellikle bunun gerçekleşmesi için ‘cumhur ittifakı’nın ağır baskısının Anayasa Mahkemesi üzerinde yaşanması nedeniyle AKP grup yönetimiyle görüşmeme kararı aldık.

Bu nedenle anayasa değişikliği için randevu taleplerine olumlu cevap vermedik.

Elbette AKP grup yönetiminin diyalog çabalarını önemsiz görmüyoruz ancak iktidarın bizlere yönelik politikaları nedeniyle görüşme zemininin ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz.”