CHP’li Özel’den HDP açıklaması: Bunu yapması lazım

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın aday çıkarma kararına ilişkin açıklamasını şöyle değerlendirdi:

“HDP'nin aday çıkarması kadar normal bir şey yok. Altılı masadan çıkacak adayın bizim demokrasi standartlarımıza uygun, gelecekte bize bu zulümleri yapmayacak, bize oy verenleri yok saymayacak, bu ülkeyi yönetirken bizi ayrıştırmayacak, ötekileştirmeyecek, eşit vatandaşlık felsefesine inanmış bunu bir anayasaya bağlılık olarak özünde hisseden bir aday olursa biz o adayda da uzlaşabiliriz diyorlar, Türkçesi bu. 6,5 milyon oy alan bir siyasi partinin bunu yapması lazım. Bundan korkmamak da bu meseleyi başka şeylere yormamak da lazım.”

Özgür Özel, “Siyasette bütün partiler gibi HDP'nin mesajını da doğru okumak lazım. Yanlış bir şeyler de söyleyebilirler zaten apayrı partileriz o zaman da karşı çıkarız. Ama bence sağlıklı bir zeminde yürüyor tartışma” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BAZI YETKİLERİNİ HİÇ KULLANMAYACAK"

Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışardan olsun, genel başkanlar her kararda doğrudan cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak" sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

“Bizim ortaya koyacağımız cumhurbaşkanı modeli yetkileri dörde ayrılacak. Cumhurbaşkanının şu an yetkileri var ve çatır çatır kullanıyor. Bizim gelecekteki cumhurbaşkanımız yetkileri nasıl kullanacak? Bazı yetkilileri takır takır kullanacak. Yapılması gereken, doğru olan ve hemen yapılması gereken yetkilerini takır takır kullanacak. Bazı yetkileri ise hiç kullanmayacak. Mesela kayyum atama yetkisi... Bazı yetkileri yerine kullanacak. Müştereken kullanacağı yetkiler var, sayın Davutoğlu'nun bahsettiği o. Kritik kararlar, ülkenin geleceğini etkileyecek kararlar, büyük borçlanma yetkileri... Bu kararlarda 'Verin bana yetkiyi, gerisine karışmayın' deme lüksü yok. Bu aday kim olursa olsun öyle. Diyorlar ki 'vesayet', ne vesayeti... Bizim yaklaşımımız şu, bir cumhurbaşkanı olsun.”

Özel, “Bu cumhurbaşkanı herkese eşit mesafede olsun ama altında iktidarın verildiği altı siyasi partinin temsilcileri kritik noktalarda otursunlar... Bu masa istişare masası. Yönetirken eğer Millet İttifakı'nın adayı kazanırsa bu masadan yönetilecek ama emin olun istişarede çok daha geniş bir kapsayıcılığı olacak” dedi.