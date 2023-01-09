Papa Francis’ten İran’a idam kınaması

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ilk kez İran'ın protestocuları idam etmesini kınadı ve Ukrayna'daki savaşın "Tanrı'ya ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu söyledi.

Yeni yılın başlangıcında yaptığı ve gayri resmi olarak "dünyanın durumu" konuşması olarak bilinen genel bir değerlendirmede bulunan Papa, Vatikan'a akredite 183 ülke temsilcisine İtalyanca olarak sekiz sayfalık bir konuşma yaptı.

Afrika, Orta Doğu ve Asya'dakiler de dahil olmak üzere dünyadaki tüm çatışma alanlarını ele alan ruhani lider, kürtajı kınadığını yineleyerek "özellikle siyasi sorumlulukları olanlara, en zayıf olanların haklarını korumak için çaba göstermeleri" çağrısında bulundu ve nükleer çatışma tehdidine karşı bir kez daha uyardı.

Bu seneki konuşmadaki en büyük fark ise İran'daki protestolar ve ardından gelen idam cezaları konusunda Vatikan'ın sessizliğini bozması oldu. İdam cezasının "sözde devlet adaleti" için kullanılamayacağını vurgulayan Papa Francis, "Bu ceza caydırıcı olmadığı gibi mağdurlara adalet de sağlamaz, sadece intikam arzusunu körükler" dedi.

Dünya genelinde idam cezasına son verilmesi çağrısını da yineleyen dini lider, "kişiye ve onuruna saldırdığı" için "hiçbir zaman" kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Ukrayna'daki savaştan da bahseden Francis, Vatikan anayasasından alıntı yaparak "şehir ya da bölgelerin halklarıyla birlikte ayrım gözetmeksizin yok edilmesine yönelik her savaş eylemi Tanrı'ya ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve kesin ve açık bir şekilde kınanmayı hak eder" dedi.

Nükleer silahların tamamen yasaklanması çağrısını yineleyen Papa, "Ne yazık ki bugün de nükleer tehdit yükselmekte ve dünya bir kez daha korku ve ıstırap hissetmektedir" dedi ve caydırıcılık amacıyla bulundurulmalarının bile "ahlak dışı" olduğunu sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz Eylül ayında 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran genelinde gösteriler patlak vermişti.