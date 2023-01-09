Rapor: Yaklaşık yarım milyon Arap Afrin'e yerleştirildi

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) yayımladığı rapora göre, Rojava’nın Afrin kentinin demografik yapısı sistematik olarak değiştirildi.

Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Türkiye destekli silahlı grupların Afrin bölgesinde Suriyeli Arap göçmenler için “model köyler” inşa ettiğini bildirdi.

Buna göre Suriye’nin başkenti Şam ve köyleri başta olmak üzere Humus, Hama, İdlib, Rakka, Deyr ez-Zor ile Rojava’nın Haseke vilayetinden bazı Arap ailelerin oluşturduğu yarım milyona yakın göçmen buraya yerleştirildi.

Gözlemevi, Rojava saldırısından sonra on binlerce Kürt ailenin mülklerine zorla el konulduğunu da hatırlattı.

4 Ocak’ta 50 konutu barındıran “Ecnedin Filistin” adlı yerleşim biriminin Cinderes kasabasında inşa edildiğini bildiren Gözlemevi, bunun demografik yapının zorla değiştirilmesi projesi olduğunu vurguladı.

“İdlib Ülke Grubu” adlı silahlı örgütün ise bir yerleşim yeri projesinden 40 konutu Türkiye destekli “Ahrar El Şam” grubunun mensuplarına dağıttığı belirtildi.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin ve çevresinde 18 konut kooperatifinin dağıtıldığını ve bu kooperatiflerin AFAD aracılığıyla Katar ile Kuveyt’ten gelen fonlarla kurulduğunu iddia etti.

SOHR’un raporunda yer alan ifadeler şöyle:

Afrin: Marat ve Kefrşil köyleri arasında 100 hanelik bir site yapılıyor.

Şerawa ilçesi: 2 konut projesi bulunuyor. Birincisi 225 hanelik Basûfan köyü yakınlarında, ikincisi ise Şadir köyündeki Ezidi Kürtleri mezarlığının yanında.

Şera ilçesi: 3 konut projesi bulunuyor. İlki Baflun'un Ezidi köyünde, Türkiye'nin doğrudan denetiminde ve Katar'ın finansmanıyla inşa edilen 100 evden oluşuyor. İkincisi ise Berava köyü yakınlarında ve 125 evden oluşuyor. Üçüncüsü Metina köyü yakınlarında ama inşaat çalışmaları şu anda durdurulmuş durumda.

Bilbil ilçesi: 3 konut projesi bulunuyor. İlki Xilalka köyünde ve 135 evden oluşuyor. İkincisi, Qestel Khidiriya köyü yakınında ve 135 haneden oluşuyor. Ayrıca üçüncü ve en büyüğü Qestel Meqdad köyünde, 250 evden oluşuyor.

Raco ilçesi: 2 yerleşim projesi bulunuyor. İlki Meydan Ekbes köyünde ve 225 haneden oluşuyor. İkincisi ise Etmana köyü yakınlarında ve 100 haneden oluşuyor.

Cinderes kasabası: İkisi Qeziqli Dağı’nda yer alan ve “Besme köyü” olarak da adlandırılan 247 haneden oluşan 4 yerleşim projesi bulunuyor. Üçüncüsü Tetera köyü yakınlarında ve 100 evden oluşuyor. Dördüncüsü Til Silur köyü yakınlarında bulunuyor ve 200 haneden oluşuyor.

Şiyê ilçesi: Biri şehrin kuzeyindeki Qermitliq köyü yolu üzerinde bulunan ve 200 haneden oluşan 3 konut projesi. Qermitliq ve Deşta Sorikê köylerinde 2 konut projesi daha bulunuyor. Ancak bu projelerde inşaat çalışmaları durduruldu.