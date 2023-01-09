Bağdat’ta Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı

HABER MERKEZİ

Bağdat'taki trafik krizi, genellikle 2003’ten sonra ithal araba sayısındaki aşırı artış, cadde genişletme planlarındaki başarısızlık, başkentte kontrol noktalarının varlığı ve güvenlik nedenleriyle yolların kapatılması nedeniyle yaşanıyor.

Şarkul Avsat’ın haberine göre, Bağdat hükümeti, krizi hafifletmek amacıyla Pazar günü Bağdat merkezinde bulunan Yeşil Bölge’yi yeniden açtı.

Iraklı yetkililer, günün erken saatlerinden itibaren kontrol noktalarını kaldırdı ve Yeşil Bölge’ye giden ana yollar ve tünelleri 05.00-19.00 arasında açmaya karar verdi.

Bakanlar Kurulu ve Meclis gibi hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge, 2003 yılında Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra, silahlı grupların saldırılarına karşı korumak için ABD’liler tarafından yalıtkan bir duvarla çevrildi.

Eski Başbakan Adil Abdülmehdi, bölgenin bazı sokaklarını vatandaşlara açtı, ancak Ekim 2019’da başlayan halk protestolarının ardından bundan vazgeçti.

Eski Başbakan Mustafa Kazimi döneminde de benzer bir adım atıldı, ancak protestocuların bölgeye girmesinden endişe ettiği için tekrar kapatıldı.

Yeni bir protesto dalgası patlak verirse, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin de kapatma kararı alması bekleniyor.

Başbakanlık Ofisi’nden Tümgeneral Cassem ez-Zubeydi, Irak resmi medyasına yaptığı açıklamada, “Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya el-Sudani’nin direktifleri doğrultusunda Yeşil Bölge’de çok sayıda yol ve 4 tünelin açılması için mühendislik çalışmaları yürütüldü” dedi.

Yeşil Bölge’nin her gün 05.00’dan itibaren 14 saat açık olacağını söyleyen Zubeydi, bölgeden arabaların geçişine izin verileceğini, kamyonların ise yasaklanacağını söyledi.

Bağdat Harekat Komutanlığı ise, trafik sıkışıklığı krizine ilişkin aynı çalışma kapsamında, Bağdat’ın Karkh ve Rusafe bölgesindeki 9 güvenlik noktasının kaldırıldığını duyurdu.

Bağdat operasyonları komutanı Korgeneral Ahmed Salim, “Sıkışıklığı azaltmak ve vatandaşların yükünü hafifletmek için son 48 saat içinde Rusafe’de 7 ve Karkh’da 2 kontrol noktası kaldırdı” dedi.