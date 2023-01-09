Politika

İsveç zorunlu askerliği devreye sokmayı planlıyor

İsveç hükümeti, zorunlu askerliği yeniden etkinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor.
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avrupa İsveç zorunlu askerlik Finlandiya NATO Ukrayna

HABER MERKEZİ

İsveç hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının ardından savunma yeteneklerini artırma kapsamında zorunlu askerliği yeniden etkinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor.

Bloomberg, geçtiğimiz Mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılmaya çalışan İsveç'in, 2017'de yeniden askere alma kararının ardından silahlı kuvvetlerde hizmete çağrılan insan sayısını da artırmanın peşinde olduğunu bildirdi.

İsveç, askeri harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine çıkarma sözü verirken, önümüzdeki 10 yılda askere alınanların sayısını ikiye katlayarak 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

İsveç Başbakanı Ulf Christerson bugün düzenlediği basın toplantısında, hükümetin İsveç Sivil Acil Durum Teşkilatı'ndan askeri bir çatışma durumunda hizmet vermesi için hazırlık yapmasını isteyeceğini söyledi.

Plan, sivil savunmayı güçlendirmenin yanı sıra askeri eğitim almak istemeyen kişiler için bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

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