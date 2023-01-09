İsveç'in AB Daimi Temsilcisi'nden K24'e: Türkiye’nin iade taleplerini reddettik

BRÜKSEL (K24)

İsveç, 6 aylık Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı süresince başta Ukrayna'ya yardımlar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar olmak üzere düzensiz göçün engellenmesi, enerji krizi, enflasyonla mücadele, ekonomik gelişme, hukukun üstünlüğü gibi bir dizi konuya odaklanacak.

İsveç’in AB Daimi Temsilcisi Lars Danielsson, ay başında AB dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin bu süreçteki öncelikleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Danielsson, birinci yılını doldurmak üzere olan Ukrayna'daki savaşın öncelik olmaya devam edeceğini, AB'nin geçen seneki eylemlerine rağmen halen yapılacak çok şey olduğunu belirtti.

AB'nin Ukrayna'ya insani, askeri, ekonomik yardımlarını sürdüreceğini, savaş suçlularının hesap vermesinin sağlanması konusuna ağırlık verileceğini aktaran Danielsson, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dondurulmuş Rus varlıklarını yeniden inşa çalışmaları kapsamında nasıl ve ne ölçüde kullanabiliriz?' sorusuna da bakmaya devam etmemiz, yeniden inşa çabalarını başlatmamız ve daha tutarlı çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Tartışmalar sadece Avrupa içinde değil, G7 bağlamında da devam ediyor.”

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da değinen Danielsson, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların değerlendirilmesi ve mevcut yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

Danielsson, birçok üye ülkenin daha fazla yaptırım istediğini ve 10. paketin kabul edilmesini savunduğunu, bazılarının ise söz konusu paketin Rusya'dan çok üye ülkelere zarar verebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

TÜRKİYE MESAJI

Öte yandan, K24 muhabiri Barzan Hasan’ın İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO’ya üyelik anlaşmasının bazı Kürt siyasetçileri olumsuz etkilediği yönündeki bir soruya yanıt veren Danielsson, “Dün İsveç Başbakanı, Türkiye’nin bazı taleplerini kabul etmediğimizi ve bu ülkeye kimseyi iade etmeyeceğimizi açıkladı. İsveç’teki mültecilerin haklarına saygı duyuyoruz” dedi.

Ayrıca çok sayıda siyasetçinin, gazetecinin ve Kürt aktivistin Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu bulunduğunu söyleyen K24 muhabiri, İsveç Dönem Başkanlığı ile AB’nin bu konudaki pozisyonunu merak ettiğini kaydetti.

Danielsson, “Türkiye AB’ye aday bir ülke ancak son iki yılda insan hakları konusunda herhangi bir ilerleme görmedik. Türkiye seçimlere gidiyor ve ülkenin iç siyasetini sürekli takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İRAN’A YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAYABİLİRİZ”

İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Jina Emini’nin öldürülmesinin ardından Doğu Kürdistan ve İran kentlerinde başlayan ve aylardır devam eden protestolarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini de hatırlatan muhabirimiz, bu konuda yeni yaptırımların olup olmayacağını sordu.

İsveç'in AB Daimi Temsilcisi, “İran böyle devam ederse Avrupa Birliği Tahran yönetimine daha fazla yaptırım uygulayabilir” dedi.

İSVEÇ BAŞBAKANI: TÜRKİYE'NİN HER TALEBİNİ YAPAMAYIZ

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermeyen Türkiye'ye dair dün İsveç Başbakanı'ndan çarpıcı bir açıklama gelmişti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'nin NATO'ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu, ancak Ankara'nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini söylemişti.

Kristersson, "Türkiye yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit ediyor ama aynı zamanda yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor" ifadesini kullanmıştı.

"Türkiye'nin bir karar vereceğine inanıyoruz, sadece ne zaman vereceğini bilmiyoruz" diyen Kristersson, onay kararının Türkiye'deki iç siyasete ve "İsveç'in ciddiyetini gösterme kapasitesine" bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.