Ali Babacan'dan HDP'yle adaylık müzakeresi yanıtı

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 500 maddeden oluşan Eğitim Eylem Planı'nın, tüm eğitim kademelerini kapsadığını söyledi.

Eylem planını, merkezinde insan, zemininde ise özgürlük ve eşitliğin yer aldığı bir model olarak hazırladıklarını anlatan Babacan, çocukları ve gençleri bir kalıba sığdıran politikalara karşı çıktıklarını belirtti.

Eğitim modellerinin, yorumlayıcı, hümanist, eleştirel ve problem çözme odaklı olduğunu vurgulayan Babacan, bu kapsamda 25 yıllık bir master eğitim planı ilan edeceklerini aktardı.

Örgün eğitim sistemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Babacan, "Örgün eğitim sistemini 3 yaşında başlatacağız. Böylece temel eğitim sürecini, 3 yaşında başlatıp 4+5+3 olarak yeniden yapılandıracağız. Bazı ailelerin çocuklarının 3 yaşında okula gitmesinde tereddütleri varsa diyeceğimiz bir şey yok. Bu kapsamda 3-4 yaşta zorlayıcı bir bakış açımız olmayacak. Okul öncesi eğitimin ilk 2 yılı isteğe bağlı ama şu anda ana sınıfı denilen son bir yılını zorunlu yapmak istiyoruz. Ardından 12 yıllık eğitim süreci 4+5+3 olarak devam edecek" dedi.

Eğitimin sisteminin temel amacının "sınav" olmayacağını kaydeden Babacan, okullarda yabancı dil eğitimi konusunda öğrencileri en az iki dille yetiştireceklerini, ayrıca bilgisayar programlama eğitimi de vereceklerini dile getirdi.

YÖK'ü kaldıracaklarını belirten Babacan, Eylem Planı kapsamında, eğitim destek banka kartı çıkartacaklarını, ihtiyaç sahibi öğrencilerin, eğitim harcamalarını bu karttan yapmalarının sağlanacağını ifade etti.

Ali Babacan, özel okullarda ücretsiz okul kontenjanını düzenleyerek, başarılı çocukların yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının da eğitimini kolaylaştıracaklarına dikkati çekti.

Babacan, zaman zaman "İmam Hatip Liseleri kapatılsın" diye bazı konuların gündeme geldiğini hatırlatarak, "Kapatmak falan yok ama ne var, talep konusunda dikkatli olmak var. Biz, imam hatip liselerini sürdürürken, gerçek talebi dikkate alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Babacan'ın konuşmasının ardından partinin Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, Eğitim Eylem Planı'nın detaylarını açıkladı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı olması halinde destek verip vermeyecekleri sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Altılı masa olarak geldiğimiz nokta, ortak aday konusunda istişare sürecini başlatmak. Parti olarak biz açık fikirlilikle bu konuya yaklaşıyoruz ve diyoruz ki teorik olarak aday altı genel başkandan biri de olabilir, bu isimler dışında da birisi olabilir. Her parti ne düşünüyorsa, ne öneriyorsa, çalışsın ve masaya getirsin, konuşalım. Bunun da kararını vermiş durumdayız."

Babacan, bir gazetecinin, "HDP ile cumhurbaşkanı ismi üzerinde müzakereniz olur mu" sorusuna ise "HDP ile diyaloğu olan siyasi partiler var, dolayısıyla bizim de HDP ile diyaloğumuz var. Bu diyalog çerçevesinde bugüne kadar gündeme gelen bir konu olmadı ama bundan sonraki süreçte gündeme gelmeyecek anlamına gelmiyor. Sadece HDP bağlamında bunu söylemiyorum" yanıtını verdi.