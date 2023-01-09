Politika

Erbil’de terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan DAİŞ’e bağlı 2 ağ çökertildi

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, başkent Erbil’de DAİŞ’e bağlı iki şebekenin çökertildiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Kürdistan Anti-Terör Erbil

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Erbil'de DAİŞ'e bağlı iki terör ağının mensuplarının yakalandığı belirtildi.

Yakalananların Erbil'de terör saldırıları gerçekleştirmeyi planladığı kaydedilirken, Kürdistan Anti Terör tarafından yakalanan DAİŞ mensuplarının, saldırı planlarının ele geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu terör ağı mensuplarının yılbaşından önce terör eylemi yapmayı planladığının bildirildiği açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayındaki terör planlarının Anti Terör ve Erbil Emniyeti tarafından engellendiği belirtildi.

DAİŞ’ten talimat alan 2 ayrı ağa mensup 4 zanlının tutuklandığının kaydedildiği açıklamada, bunlardan ikisinin 23 Aralık’ta yakalandığı ve yılbaşı öncesinde intihar eylemi yapmayı planladığı ifade edildi.

Yakalanan diğer 2 zanlının ise, 2022'de Erbil'e geldiği ve DAİŞ liderliğinin emriyle Erbil'de terör eylemleri ve cinayetler gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv