Erbil’de terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan DAİŞ’e bağlı 2 ağ çökertildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Erbil'de DAİŞ'e bağlı iki terör ağının mensuplarının yakalandığı belirtildi.

Yakalananların Erbil'de terör saldırıları gerçekleştirmeyi planladığı kaydedilirken, Kürdistan Anti Terör tarafından yakalanan DAİŞ mensuplarının, saldırı planlarının ele geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu terör ağı mensuplarının yılbaşından önce terör eylemi yapmayı planladığının bildirildiği açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayındaki terör planlarının Anti Terör ve Erbil Emniyeti tarafından engellendiği belirtildi.

DAİŞ’ten talimat alan 2 ayrı ağa mensup 4 zanlının tutuklandığının kaydedildiği açıklamada, bunlardan ikisinin 23 Aralık’ta yakalandığı ve yılbaşı öncesinde intihar eylemi yapmayı planladığı ifade edildi.

Yakalanan diğer 2 zanlının ise, 2022'de Erbil'e geldiği ve DAİŞ liderliğinin emriyle Erbil'de terör eylemleri ve cinayetler gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.