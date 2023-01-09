İYİ Partili Ensarioğlu: Bize göre Kürt meselesi vardır, konuşarak çözmeliyiz

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Salim Ensarioğlu, 6’lı masa çalışmalarında ara sıra sıkıntılar yaşansa da bunun normal olduğunu söyledi.

“Çünkü 6 parti bir arada ve hepsinin farklı fikirleri var. Genel itibariyle bir sorun yok” diyen Salim Ensarioğlu hem Kürt hem Türk seçmenden oy istediklerini kaydetti.

İYİ Partili Ensarioğlu, “Kürt’üm, dolayısıyla Kürtlerle bir sıkıntımız yok. Bir Kürt sorunu var, kabul ediyoruz ve herkesin bu konudaki fikri farklı. Bize göre Kürt meselesi vardır, Kürtler bu ülkenin vatandaşıdır, sorunlarını da oturup, konuşmamız lazım” dedi.

Kürt sorunu üzerinden oy istemediklerini savunan Ensarioğlu, “Oy ayrı, meselenin kendisi ayrı” şeklinde konuştu.

Partisinin oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Salim Ensarioğlu, anketlere baktıklarında oy oranlarının 15 ila 20 civarında olduğunu belirterek, anketlere verilen yanıtların yanıltıcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) oy oranının da yüksek olacağını söyleyen Ensarioğlu, “İnsanlar (anket şirketlerine) ‘HDP’liyim’ demeye korkuyor. İYİ Parti için de bu geçerli. CHP’nin oy oranı zaten belli, yıllardır yüzde 24-25 bandında. Diğer yeni partilerin oy oranları da belli ama belirsiz olan HDP ve İYİ Parti oylarıdır” ifadelerini kullandı.