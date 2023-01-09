Politika

3 liderden Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongreye baskın düzenlemesini kınadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva (Foto: AFP)
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva (Foto: AFP)
dünya Luiz İnacio Lula da Silva Brezilya ABD Meksika Kanada Jair Bolsonaro

HABER MERKEZİ

Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir araya gelen liderler, Brezilya'daki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kanada, Meksika ve ABD'nin "Brezilya demokrasisine ve barışçıl güç devrine yönelik 8 Ocak saldırılarını" kınadığını belirten liderler, "demokratik kurumlarını koruyan Brezilya'nın" yanında olduklarını kaydetti.

"Hükümetlerimiz Brezilya halkının özgür iradesini destekliyor" ifadesini kullanan üç lider, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile çalışmayı dört gözle beklediklerinin altını çizdi.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da dün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv