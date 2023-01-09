AK Parti’den HDP’ye tepki

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bugün yaptığı basın açıklamasında, partisi hakkındaki kapatma davası ve Hazine yardım hesaplarına "geçici blokaj konulması" nedeniyle AK Parti’ye randevu vermeme kararı aldıklarını duyurdu.

HDP’nin aldığı karara ilişkin T24’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bu görüşmelerin "Türkiye için önemli bir adım" olduğunu, HDP seçmeninin de bu konuyu önemsediğini düşündüğünü belirtti.

"Başörtüsü Türkiye'de siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün kadınların bir meselesidir. Hatta erkeklerin de bir meselesidir” diyen Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konuyu müzakere etmeyi anlamlı buluyorum. Ve onlar bunu bence bir tür siyasi malzemeye dönüştürmeyi tercih ettiler. Onların kararı böyle oldu. Bu hafta için tüm grup başkanvekillerini aradım, çarşamba günü için kendilerini ziyaret etmek istediğimizi söyledim, Sayın Mustafa Elitaş’la birlikte. Şu ana kadar sadece HDP’den dönüş oldu. Sayın Saruhan Oluç beni aradı ve Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek kabul edemeyeceklerini söyledi. Ben de kendisine bunun o konuyla hiçbir alakası olmadığını ifade ettim.”

Zengin, “Daha evvel bir HDP'li milletvekilinin milletvekilliği düştü” diyerek, şunları kaydetti:

“Anayasa Mahkemesi onların lehine karar verdi. Yani biri onların lehine karar verdiğinde kabul eden, ama kendi aleyhine verdiğinde bunu reddeden… böyle bir şey olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hem bireyler hem kurumlar olarak yargı kararlarıyla bağlıyız. İtirazımız olabilir ama herkesin yargı kararlarının bu manada bağlayıcı olduğunu hatırlaması lazım.”