Finlandiya: NATO’ya katıldıktan sonra topraklarımıza nükleer silah yerleştirmeyeceğiz

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, NATO’ya katıldıktan sonra ülke topraklarına nükleer silah yerleştirmeyeceklerini açıkladı. Haavisto "Nükleer silahlar Finlandiya topraklarına girmeyecek” dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO’ya katıldıktan sonra ülke topraklarına nükleer silah yerleştirmeyeceklerini belirtti.

Yle haber portalının aktardığına göre, İsveç’te düzenlenen Dış Politika ve Güvenlik Politikası Semineri’nde konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Üyelik hayata geçirildikten sonra bile nükleer silahlar Finlandiya topraklarına girmeyecek” açıklamasında bulundu.

Haavisto, 'hareket imkanlarını daraltmamak istemedikleri' için üyelik başvurusunda hiçbir koşul öne sürmediklerini kaydetti.