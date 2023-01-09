Politika

Başbakan: Erbil'de DAİŞ'in iki terör planı engellendi

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Anti Terör biriminin DAİŞ'in yeni yıl kutlamaları sırasında başkent Erbil'de düzenlemeyi planladığı iki bombalı saldırıyı başarıyla engellediğini bildirdi.
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kürdistan Mesrur Barzani DAİŞ Erbil

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil'de DAİŞ'in iki terör planının engellendiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Anti Terör biriminin DAİŞ'in yeni yıl kutlamaları sırasında başkent Erbil'de düzenlemeyi planladığı iki bombalı saldırıyı başarıyla engellediğini bildirdi.

Güvenlik kurumlarının terör saldırılarını önlemedeki başarılarına övgüde bulunan Başbakan, ikisinin Rojava’daki Hol Kampından kaçtığı, toplamda dört DAİŞ üyesinin tutuklandığını ifade etti.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, güvenlik ve istihbarat servislerimizin hepimizi güvende tutmak ve küresel terörizmi engellemek için yaptığı olağanüstü çalışmanın bir başka örneğidir. Yorulmak bilmeyen çabaları için hükümet adına kendilerine teşekkür ediyorum.”

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