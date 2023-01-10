Politika

Devrimci Gençlik grubu 16 yaşında bir kızı kaçırdı

Afrin İnsan Hakları Örgütü, PYD’ye yakın Devrimci Gençlik Hareketi'nin Til Rifat’ta 16 yaşındaki bir kızı çocuğunu kaçırdığını duyurdu.
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kürdistan Devrimci Gençlik Afrin çocuk kaçırma

HABER MERKEZİ

Rojava’da PYD’ye bağlı Devrimci Gençlik isimli grubun, 7 Ocak’ta Til Rifat'ta Alif Osman adında bir kız çocuğunu kaçırdığı belirtildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün yayımladığı raporda, kaçırılan kız çocuğunun askeri bir merkeze götürüldüğü kaydedildi.

Alif'in kaçırılması nedeniyle annesinin sağlığının bozulduğu öğrenildi. 

2007 doğumlu ve Afrin'in Raco beldesine bağlı Halil köyünden olan Alif Osman’ın ailesiyle birlikte Türkiye ve silahlı grupların saldırısı sonrası Til Rifat'a göç ettiği belirtildi.

Ayrıca Afrin’in TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından ele geçirilmesinin ardından çok sayıda Afrinli de Til Rifet'a göç etti.

Devrimci Gençlik grubu, daha öncede çok sayıda çocuk kaçırmıştı.

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