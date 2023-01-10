Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk mesaj

HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Sinan Ateş cinayetine değinen Bahçeli, “Menfur bir cinayetin içine pirüpak gibi arkadaşlarımızı çekmeye çalışanlara tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu göstereceğiz. Çakal olup bozkurda diş gösterenler, densizin devesi gibi ötenler şunu unutmasınlar ki; tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir” dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madem herkes sırasını savdı, herkes taşları döktü, şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. MHP milletinde ve milletinde erimiş bir kahramanlık mefkuresidir. Allah'ın dağına göre kar verdiğini biliyorum. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Sislerin dağılması, önünün ve ardının aydınlığa kavuşması için beklemeye başladık. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı.

Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır.

HDP'den CHP'ye, komünistten FETÖ'cüsüne bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Unutmayacak.”

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl siyasi cinayet iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kendisine hangi görevin verildiğini açıklamak durumundadır. MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye'yi kavga iklimine çekmek için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. MHP'ye çamur atıp, 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp, MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir.”

MHP lideri, "Bizim zamanı geldiğinde teslim edeceğiz Allah'a sadece can borcumuzdur. Kılıçdaroğlu yüreğin varsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. PKK'nın boyundurluğuna girmiş bir partinin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla alay etmektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur, CHP'yi bilen bilir, MHP'yi de bilen bilir" dedi.

Bahçeli, MHP’nin mafyayla iç içe geçtiği eleştirileri hakkında ise şu ifadelerde bulundu:

“Suç örgütü mensuplarının iki elimizle yakalarından tutacağımız günler de uzakta değildir. Hakkımızı ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. MHP'yi mafyayla ilişkilendirmek bir cinnettir. Ülkücüden mafya olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur.”