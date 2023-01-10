Şengal’deki güvenlik sorunu dönüşlere engel

DUHOK (K24)

DAİŞ’in 2014 saldırısı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Şengalli, yıllardır göçmen kamplarındaki çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Şengal’in durumunun normalleşmesini bekleyen göçzedeler, Irak hükümetinin de zararlarını tazmin etmesini istiyor.

Irak’ta Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki hükümetin programına göre, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasında imzalanan Şengal Anlaşması’nın 6 ay içinde uygulanması ve durumun normalleştirilip insanların evlerine dönüşünün sağlanması gerekiyor. Anlaşma, kentteki yasa dışı silahlı grupların bölgeden çıkarılmasını ön görüyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Göç ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Silêman Piling, “Sudani hükümetinin programına göre Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm kampların kapatılması ve göçmenlerin evlerine dönüşünün sağlanması gerekiyor. Bu çerçevede Şengal Anlaşması’nın uygulanması da gerekiyor” diye belirtti.

Duhok’taki Şarya Kampı’nda yaşamını sürdüren Salim Şengali isimli göçmen, “Okul, hastane ve Şengal’deki diğer tüm kurumlar hizmetten yoksun. Elektrik de verilmiyor. Şengal’in altyapısı tamamen yıkılmış durumda. Kent şu an bu kadar göçmeni kabul etmeye hazır değil” diye konuştu.

Kampın bir diğer sakini olan Leyla Xudeda isimli yaşlı kadın, Irak hükümetinin Şengal’de durumu normalleştirmesi ve kendilerine tazminat ödemesi halinde evlerine dönmek istediklerini dile getirdi.

Resmi rakamlara göre Şengal’in yeniden inşası ve halka tazminat verilmesi için 8 milyar dolar gerekiyor. DAİŞ, kentin altyapısının yüzde 80 oranında yok etti.