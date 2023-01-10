Hulusi Akar’dan SMO mesajı: Onları zora sokmayız

HABER MERKEZİ

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerin Suriye Milli Ordusu'ndaki yansımalarını da değerlendirdi.

Akar, "Bu bir süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür" dedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki silahlı muhalif grupların Ankara-Şam yakınlaşmasına tepki göstermesi hakkında ise Akar, "Biz ne Türkiye'de ne de Suriye'de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmadık, bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır" diye konuştu.

Ankara-Şam yakınlaşması sonrası İdlib ve Halep’te muhalifler protestoda bulunmuştu.