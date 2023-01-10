Politika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı: HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça ifade etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davasıyla ilgili yaptığı açıklamada "HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça ifade etti. Biz yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması yüksek mahkemenin takdiri" ifadelerini kullandı.
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türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin PKK HDP

HABER MERKEZİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye yönelik kapatma davasıyla ilgili AYM heyetine sözlü açıklamalar yaptı ve sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"7 Haziran 2021'de 3 Ocak'ta bloke konulması ilişkin taleplerimizi ilettik. Davalı partinin terörle olan bağı 85 milyonun da bildiği bir gerçek. Hatta davalı partililerden de PKK'yı kınadığına dair bir söz duymadım. Davalı parti, terör örgütünü ise silahlı örgüt olarak tanımadığını ifade ediyor, TV kayıtlarında da bunlar var.”

Şahin, “O yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarıyla bitti. Biz dosyayı sunduk, süreç tamamlandı. Artık takdir yüksek mahkemenin" şeklinde konuştu.

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