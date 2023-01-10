Politika

HDP’den sonra CHP ve İYİ Parti’den de AK Parti’ye ret

CHP ve İYİ Parti, AK Parti’nin başörtüsü teklifi için anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.
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HABER MERKEZİ

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme talebini reddetti.

Açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, "Görüşme talebini reddetmek durumundayız. İYİ Parti ile bu tutumda ortaklaştık" ifadelerini kullandı.

Red gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifi için, Meclis'te grubu bulunan partilerden randevu istemişti.

Randevu talebine HDP’den de olumsuz yanıt gelmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve beraberindeki heyet, yarın saat 11.00’de MHP grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

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