Politika

Afrin’de 2 Kürt silahlı gruplarca kaçırıldı

Afrin’de bulunan Türkiye destekli Suriye muhalefetine bağlı silahlı grupların iki Kürt’ü kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan silahlı gruplar Afrin Rojava SMO

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı "Sivil Polis" adlı silahlı grup, 9 Ocak’ta Afrin'de Ahmed Mihemed Mecid isimli bir Kürt’ün evine baskın düzenleyerek Mecid’i kaçırdı.

Raporda, 30 Aralık 2022’de de "Özgür Polis" grubu tarafından kaçırılan Esad Hamid isimli Kürt’ün ise akıbetinin halen bilinmediği belirtildi.

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.

Bölgeden edinilen istatistiklere göre, yalnızca 2022 yılında 4'ü çocuk ve 21'i kadın olmak üzere 675'ten fazla kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı.

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