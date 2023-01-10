Kılıçdaroğlu’ndan HDP açıklaması: Hazine yardımının kesilmesini kabul etmiyoruz

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Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu,"Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu "Öyle bir noktaya geldik lki tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. 'Dokunulmazlığınızı kaldırırız' diyorlar. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarını kaldırmak için komisyon topluyorlar" şeklinde konuştu.

"Açık ve net söylüyorum bizim, CHP'lilerin, milletvekillerinin ben dahi dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz!" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Düşüncelerimizden ötürü mü yargılamak istiyorsanız, yargılayın. Yolsuzluk yapmadık ki korkalım, sizler gibi değiliz. Sizlere de benzemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.