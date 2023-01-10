Iraklı askeri yetkili: DAİŞ’in eski gücü kalmadı

HABER MERKEZİ

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, DAİŞ’in artık eski gücüne sahip olmadığını söyledi.

Askeri uzmanlara göre DAİŞ, Irak'ın çeşitli bölgelerinde eylemler gerçekleştiriyor ve örgüt kendini yeniden yapılandırıyor.

K24’e konuşan Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise, DAİŞ’in artık eski gücüne sahip olmadığını söyleyerek, “DAİŞ artık Irak kuvvetlerine karşı koyacak kadar güçlü değil” dedi.

Resul, "Aslında DAİŞ kalmadı. Şu an yaptıkları son nefesleri. DAİŞ'in kalıntıları var. Irak kuvvetlerine karşı koyamazlar. Eylemleri şehirlerin içinde değil, çevrelerinde ve güvenlik açıklarının olduğu yerlerde” ifadelerini kullandı.

DAİŞ, Irak'ın farklı bölgelerinde ve Kürdistan Bölgesi yönetimi dışındaki Kürdistani bölgelerde terör eylemlerini sürdürüyor.

Askeri uzman Tuğgeneral Adnan Kenani ise, “DAİŞ, bazılarının güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor ama bunu başaramıyor. Kerkük ve Diyala'daki baskıyı fırsat olarak görüyorlar” dedi.