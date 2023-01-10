Babacan: Bahçeli’nin hezeyanlarıyla işimiz olmaz

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, kendisini hedef alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Babacan, “Bahçeli’nin hezeyanlarıyla bizim işimiz olmaz. Tehdit ve hakaretten başka bir şey bilmeyenler bizi anlayamaz. Biz, milletimizin tümü için refah ve huzur diyeceğiz. Yolumuza adaletle devam edeceğiz. Kendisini sadece edebe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin hezeyanlarıyla bizim işimiz olmaz.



Tehdit ve hakaretten başka bir şey bilmeyenler bizi anlayamaz.



Biz, milletimizin tümü için refah ve huzur diyeceğiz. Yolumuza adaletle devam edeceğiz.



Kendisini sadece edebe davet ediyoruz. — Ali Babacan (@alibabacan) January 10, 2023

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Babacan, partisinin Temel Haklar Eylem Planı toplantısında Anayasada yer alan “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” maddesinin yeniden ele almayı teklif ettiklerini söyleyen Babacan, şöyle konuşmuştu:

"Parti programımızda açıkça beyan ettiğimiz üzere biz, ülkemizde daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkede hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmamasının temel dayanaklarından biri, güçlü bir vatandaşlık anlayışıdır. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66’ncı maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz."

BAHÇELİ HEDEF ALDI

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Babacan'ın söz konusu açıklamalarını hedef alan MHP lideri Bahçeli ise şöyle konuşmuştu:

"Selamsız sabahsız Babacan, 'Anayasamızın 66’ıncı maddesini, çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı' teklif etmiştir. Devası derdine kafi gelmeyen bu tulumba partisinin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı da, kendisine sorulan, 'Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz?' sorusuna 'doğru' cevabını vermiştir. Bu kurşun gibi sözlere CHP’den tek bir itiraz gelmemiştir. İyi Parti’den tek bir tepki duyulmamıştır. Zilletin diğer paydaşları da suspus vaziyettedir. Şimdi sormak lazımdır, DEVA’nın icazetli başkanını Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir? Türklüğü Anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaktır? Buna nasıl kalkışacaktır Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir, aynı düşüncede midir?"