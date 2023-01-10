Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “Irak’ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye’ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi” denildi.