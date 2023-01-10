HDP'den kapatma davasına ilişkin yeni hamle

HABER MERKEZİ

Habertürk televizyonunda yayımlanan bir programa katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Bakanı Mithat Sancar, gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı.

HDP'ye yönelik kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sözlü olarak mütalaasını verdiğini hatırlatan Sancar, "Usulü aşamaları var. Bu sözlü aşamanın başladığı an oluyor. Bizim avukatlar alınmadı, kapalı yapıldı. Bize savunma için süre verilecek. Savunmadan sonra AYM Başkanı dosyayı raportöre verecek ve AYM genel kurulu üçte iki çoğunlukta karar verecek. Kapatma, kapatmama ve Hazine yardımından kısmen menetme kararı çıkacaktır. Bu kararlar 15 üyeden 10'unun evet demesi gerekiyor" diye konuştu.

“KARARIN SADECE MAHKEME SALONUNDA ALINACAĞINI DÜŞÜNMEK NAİFLİK OLUR”

AYM üyeleriyle ilgili olumsuz ifadeler kullanmayacağını belirten Sancar, "Davanın seyrini belirleyen mahkemenin kendi yönetimidir. Ben mahkeme üyelerine ilişkin hiçbir zaman olumsuz söz kullanmak istemem. Son ana kadar kendilerinin hukuka ve vicdana uygun karar verecek olan inancımı korumak istediğimi belirttim ama Türkiye'de yargının durumu ortada" dedi.

"Sadece mahkeme salonunda karara bağlanacak bir davadan söz etmek naiflik olur" diyen Sancar, "Biz de naif değiliz. İktidarın bu kararların herhangi birinde etkisi olacağı açık. Bu kararlardan hangisinin ne zaman çıkacağı önemlidir. Seçim sürecinin öncesinde çıkması önemlidir. Seçim sonrasına bırakılması hukuka ve vicdanlara en uygunu olandır. Biz AYM'den böyle bir talepte bulunacağız. Bunu da buradan sizin kanalınızdan duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

“SİYASİ YASAK BAĞIMSIZ SİYASET YAPMAYA ENGEL DEĞİL”

Siyasi yasak talebi hakkında da konuşan Mithat Sancar, "Siyasi yasak bağımsız siyaset yapmaya engel değil. Seçim sürecine bu tehditle girilmesi sadece HDP'yi değil Türkiye'de seçim sürecinin adil, demokratik işleyişini de engelleyecektir. Karar ya seçim sürecini etkilemeyecek şekilde çıkmalı ya da seçim sonrasına resmen bırakıldığına dair karar alınmalıdır. Bunu Türkiye için istiyoruz" şeklinde konuştu.

“KAPATMA DAVASI SEÇİM DÖNEMİNDE TEHDİT OLARAK KULLANILACAK ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR”

Davanın açılacağı belli olduktan sonra çalışma grubu oluşturarak, bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini söyleyen Sancar, şöyle devam etti:

"Parlamento seçimlerine girecek yolları bulma konusundaki çalışmalarımız erken zamanda başladı ve tamamlandı. Bütün yolları tıkayabilirler mi? Bunu yapabilmek için Anayasa'yı açık ve net askıya aldıklarını ilan etmeleri gerekir. Bütün yollar tıkansa elbette bir yol buluruz. Gelecek dönem demokrasi ile cumhuriyetin buluştuğu dönem olmalıdır. İkinci yüzyıla böyle girilmelidir. O nedenle bir yol bulacağız. Bulduğumuz yollar var. Ne yapılırsa yapılsın bu seçimlerde sayısal ve siyasal gücümüzü mutlaka yansıtacağız. Esasen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiyi kapatmaları durumu değiştirmiyor. Biz seçimlerde tavrımızı belirleriz. Hangi tavrı alacağımız partinin kapatılmasından etkilenmez. Esas mesele parlamento seçimlerine girmektir. Kararın olumsuz çıkma ihtimalini esas alıyoruz. En kötü senaryoya göre çalışma yürüttük, tedbirlerimizi buna göre aldık. Şu anda öyle görülüyor ki, seçim döneminde bir tehdit olarak kullanılacak şekilde yürütülüyor."

“HÜLLE YÖNTEMİYLE YAPILAN ATAMALAR VAR”

Hukuk profesörü olan Sancar, "Anayasa Mahkemesi'nde çok değerli üyeler var. Bir kısmı meslektaşım, içlerinde öğrencilerim de var. Hukuk ve vicdan konusunda düzgün davranacaklarından şüphe duymadığım insanlar var. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yapılan atamalar var. Tamamen hülle yöntemiyle AYM'ye atamalar yapıldı. Bu üyelerin bir kısmının vicdanla hareket etmek ister, kimseyi töhmet altında bırakmam ama bu kadar saflık ve naiflikle hareket edemeyiz. Burada sadece partinin değil bir toplumun nasıl şekilleneceği söz konusu" dedi.

“KAPATMA DAVASI MHP'NİN KAMPANYASI SONUCU AÇILDI”

Kapatma davası açıldığında HDP'nin hesaplarına el konulması talebinin reddedildiğini belirten Sancar, "Bu dava hukuki bir dava değil. MHP uzun süre bir kampanya yürüttü. Hatta tehdit ettiler. Siyasi kampanya sonucunda açıldı. 17 Mart'ta açıldı. 18 Mart'ta MHP kongresi vardı. AYM oy birliğiyle reddetmişti. Sonra iddianameyi dayanaksız olarak niteledi. Sonra 7 Haziran'da iddianame sunuldu. Orada da aynı talepte bulunuldu, AYM onu da oybirliği ile reddetti. Şimdi 13 Aralık'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yeniden bloke talebinde bulundu. AYM bunu bize bildirmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebi var. Karşı tarafı haberdar edeceksiniz. Onun görüşünü, savunmasını alacaksınız" diye konuştu.

“KARARI BASINDAN ÖĞRENDİK, SAVUNMA YAPMAK İSTEDİK DİKKATE ALMADILAR”

Kararı basından öğrendiklerini aktaran Mithat Sancar, "Biz basından öğrendik. 3 Ocak'ta başvurduk, 'basında haberler var, doğru mu' diye sorduk. Savunmalarımızı yapmak istedik. Dikkate almadılar. Daha doğrusu çoğunluk dikkate almadı. 9 üye 'evet' oyu verdi. 'HDP'ye savunma süresi vermeye gerek kalmadan tedbir koyalım' kararını 9 oyla aldılar. HDP'ye süre verelim, itirazını bildirsin oylaması 8'e 7 çıktı. 7 üye 'HDP'ye süre vermeliyiz' dedi. Bunun üzerine bize tebligat yapıldı, sadece bir paragraf" dedi.

“KARARIN GEREKÇESİ YOK, GEREKÇEYİ BİLMEDEN NEYE İTİRAZ EDECEĞİZ?”

Tebligatta kararın gerekçesinin bildirilmediğini ifade eden Sancar, şunları söyledi:

"Tedbir kararının alındığını belirtiyorlar ama gerekçesi yok. Normal şartlarda AYM gerekçesini yazar ve tebliğ eder. Bize 1 ay süre verdiler, tedbir kararına itiraz için. Tedbir kararının gerekçelerini bilmediğimiz için neye itiraz edeceğiz? Biz de varsayımlara göre itiraz edeceğiz. Karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri yok. Ortada siyasi bir müdahale olduğunu söylemek için başka hangi kanıtları söylemem gerekir. Ortada bir siyasi operasyon var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tek bir mevzuat hükmüne atıf yapmamış, AYM tek bir mevzuat hükmünü zikretmemiş. Burada seçim sürecini, siyasi dengeleri dizayn operasyonu var. Demokrasiye bir dizayndır bu, sadece HDP meselesi olarak görülmemelidir."

"İKİNCİ TURA KALMA İDDİASIYLA ADAY BELİRLEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair de konuşan Sancar, "Türkiye'nin felakete sürüklendiği bu yönetime karşı öneride bulunuyoruz' diyerek cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair söz söylüyoruz. Çalışmalarımız belli bir olgunluğa ulaştı, bunu da geçtiğimiz gün Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan açıkladı. İkinci tura kalma iddiasıyla aday belirleyeceğiz. HDP hakkı olanı, seçmenine karşı sorumluluğu olan hamleyi gerçekleştiriyor" dedi.