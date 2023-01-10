Uluslararası Koalisyon: Peşmerge ile işbirliğine devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcılarının, Uluslararası Koalisyon güçlerinden bazı yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

Uluslararası Koalisyon Kürdistan Bölgesi danışma ekibiyle görüşmede, 70'inci ve 80'inci Peşmerge güçleri temsilcileri yer alırken, görüşmede Peşmerge Bakanlığı'nın çalışmaları, ortak tümenler ve eğitim süreçlerinin nasıl yürütüleceği ele alındı.

Görüşmede ayrıca Peşmerge Bakanlığı ile Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki Koalisyon güçleri arasındaki koordinasyon masaya yatırıldı.

Peşmerge Bakanlığı'ndaki reformları gerçekleştirmek ve eksiklikleri gidermek için atılan adımların ele aldığı görüşmede, Koalisyon heyeti, Peşmerge ile işbirliğine devam edeceklerini yineleyerek, Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecinin daha hızlı yürütülmesini umduklarını bildirdi.