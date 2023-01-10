Politika

Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Ukrayna’ya yeni silah yardımı sözü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna ziyareti sırasında bu ülkeye yeni silah yardımı sözünü verdi.
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dünya Annalena Baerbock Almanya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Annalena Baerbock Ukrayna’nın Harkov şehrine ziyareti sırasında, “Ukrayna’nın tüm bölgelerinde, Harkov’dan Herson ve Kiev’e kadar tüm insanlar, dayanışmamıza ve desteğimize güvenebileceklerini bilmeli” ifadesini kullandı.

Baerbock, bu desteğin, silah sevkiyatının yanı sıra, “kış yardımı” olarak jeneratör, transformatör, yakıt ve battaniye biçiminde devam edeceğini kaydetti.

Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Annalena Baerbock, Harkov’da. Almanya Dışişleri Bakanı Harkov’a geldi. Bu çok iyi bir işaret” diye yazdı. Baerbock’un Harkov’u ziyaret edeceği önceden duyurulmamıştı.

'Ukrayna’nın AB standartlarına yaklaşmasına yardım etmek istiyoruz’

Baerbock, “Üyelik sürecinde elde edilen başarıları kaydetmek istiyorum. Almanya hükümeti olarak Ukrayna’ya, hukukun üstünlüğünü, bağımsız kurumları ve yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmenin yanı sıra, AB standartlarına uyum konusunda ilerleme kaydetmek için somut teklifler yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Baerbock, “Savaşla geçen bu kış, Ukrayna’nın Avrupa ailesindeki yerinin unutulmaması önemli” diye ekledi.

 

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