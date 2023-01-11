CENTCOM Komutanı: Türkiye’nin operasyonu istikrarsızlığa yol açabilir

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Dubai Bölge Medya Merkezi tarafından telefonla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Yapay zeka ve insansız sistemler gibi yeni teknolojilerin askeri alanda kullanılmasına ilişkin çabaların konuşulduğu brifingde CENTCOM Komutanı bölgede sahada ABD’nin ortaklarına da ihtiyaç duyduğunu belirtirken DAİŞ’le mücadeleye de değindi.

CENTCOM Komutanı, Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte DAİŞ üzerindeki baskının devam ettirildiğini ve geçen hafta aralarında üst düzey bir liderin de bulunduğu DAİŞ üyelerinin yakalandığını hatırlattı.

General Kurilla, gelecek hafta Irak ve Suriye’de DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasına ilişkin yıl içinde yapılan operasyonlarla ilgili kapsamlı bir rapor açıklayacaklarını da söyledi.

DAİŞ KAMPLARINDAKİ ÇOCUKLARIN RADİKALLEŞMESİ RİSKİ

DAİŞ’in kapasitesinin önemli ölçüde azaltılmış olmasına rağmen örgütün ideolojisinin devam ettiğini belirten CENTCOM Komutanı, Suriye’deki gözaltı kamplarında yaklaşık 10 bin DAİŞ militanının; Irak’taki merkezlerde de 10 bin DAİŞ militanının olduğunu kaydetti.

Suriye’deki bu kamplarda güvenliği DSG’nin sağladığını söyleyen CENTCOM Komutanı, El Hol Kampı’nda bulunan 25 bin çocuğun DAİŞ ideolojisinden etkilenerek radikalleşmesi riskine dikkat çekti.

CENTCOM Komutanı, kamptaki koşulların bu çocukları DAİŞ’in ideolojisine karşı daha savunmasız hale getirdiğinin altını çizdi, kısa vadede amaçlardan birinin DAİŞ’in bu kampta yaşayanlar üzerindeki etkisini azaltmak ve kampları daha güvenli hale getirmek olduğunu belirtti.

General Kurilla, “Bu DAİŞ’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için kritik. Örgütün yeniden canlanmasını engellemekte kararlıyız” dedi.

CENTCOM Komutanı, uzun vadede amacın kampta bulunanların ülkelerine geri gönderilmesi ve başarılı şekilde topluma kazandırılması çabaları olduğunu söyledi.

“GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEY ÖNEMLİ”

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla’ya toplantıda DAİŞ’le mücadele kapsamında, Türkiye’nin DSG’nin ana omurgasını oluşturan YPG’ye karşı düzenlemesi olası bir operasyonun ABD’nin bölgedeki kabiliyetini nasıl etkileyeceği de soruldu.

CENTCOM Komutanı, DAİŞ’in bir tehdit olmaya devam ettiğini yineleyerek Türkiye’nin olası bir operasyonun bölgedeki etkisine değindi. General Kurilla, “Bundan çok çok endişeliyim çünkü bölgede istikrarsızlığa yol açabilir ve DSG ortaklarımızın dikkatini bu gözaltı kamplarından başka yere kaydırabilir” diye konuştu.

Suriye’nin kuzeyinde 28 cezaevinin olduğunu belirten CENTCOM Komutanı, olası bir operasyonun bunları riske atabileceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl bu cezaevlerinden birinden yaklaşık 4 bin DAİŞ tutuklusunun kaçtığını hatırlatan CENTCOM Komutanı Türkiye’nin olası bir askeri operasyonunun El Hol Kampı’ndaki güvenliği de riske atabileceğini söyledi.

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, “O nedenle gerilimi düşürmek ve Türklerin böyle bir operasyonu yapmasını engellemek için yapabileceğimiz her şey önemli olacaktır” ifadesini kullandı. (Kaynak: VOA)