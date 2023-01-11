Ekonomi

Benzin fiyatlarında indirim

2023 yılında akaryakıt fiyatlarında ilk değişiklik gerçekleşti.
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türkiye benzin indirim

HABER MERKEZİ

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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