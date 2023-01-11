Politika

Başbakan Mesrur Barzani'den Bağdat'a ziyaret

Başbakan Mesrur Barzani, üst düzey temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gitti.
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kürdistan Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zedan'la görüşecek.

Toplantılarda Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasal temelde çözümü, hükümet ile bileşenler arasındaki anlaşma ve hükümet programının uygulanması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca sorunlarla mücadelede işbirliği ve yardımlaşma konuları masaya yatırılacak.

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