Politika

Başbakan: Yeni Irak hükümetiyle çalışmaya hazırız

Başbakan Mesrur Barzani, yeni Irak hükümetiyle çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Bağdat

ERBİL (K24)

Bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyarette bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bağdat’a döndük ve halklarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmek için yeni hükümetle çalışmaya hazırız” mesajını verdi.

Beraberindeki heyetle Bağdat’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zedan'la bir araya geliyor.

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