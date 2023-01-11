Politika

Rus paralı askerler: Stratejik kasabayı ele geçirdik

Rus paralı asker Wagner şirketinin sahibi Evgueni Prigojine, Ukrayna’daki “stratejik” olarak adlandırılan Soledar kasabasında yoğun çatışmaların ardından kontrolü tamamen ele geçirdiklerini iddia etti, Kiev ise bunu yalanladı.
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Ukrayna'da şiddetli çatışmalar sürüyor (Foto: AFP)
Ukrayna'da şiddetli çatışmalar sürüyor (Foto: AFP)
dünya Rusya Ukranya Wagner Grubu

HABER MERKEZİ

Wagner şirketinin sahibi Evgueni Prigojine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin aylardır ele geçirmek için uğraştığı Bakhmout kentine sadece 15 kilometre uzaklıkta olan Soledar kasabasında kontrolü sağladığını, kasaba merkezinde çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Prigojine esir alındığını iddia ettiği çok sayıda Ukrayna askerinin kamuoyuna gösterileceğini bildirdi.

Ukrayna ordusu ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Prigojine’nin açıklamasının doğru olmadığı belirtilerek, “Soledar Ukrayna’nın bir parçası olmaya devam ediyor” denildi.

RUSLAR İÇİN SOLEDAR NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesindeki Soledar kasabası, yoğun çatışmaların yaşandığı Bakhmut kentine yakın bir bölgede bulunuyor.

Askeri uzmanlara göre Rusya, Soledar’ı ele geçirerek, Bakhmut'u kuzeyden kuşatma ve Ukrayna’nın diğer bölgeleriyle iletişimi kesmek için çaba gösteriyor.

KANADA UKRAYNA İÇİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALACAK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin ABD'den Ukrayna'ya bağışlamak amacıyla bir uçaksavar savunma sistemi satın aldığını duyurdu.

Kanada’nın Ukrayna için satın aldığı NASAMS uçaksavar savunma sisteminin 282 milyon euro değerinde olduğu bildirildi.

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