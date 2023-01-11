İddia: Türkiye, Ukrayna'ya misket bombası gönderiyor

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ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin, 100'den fazla ülkenin imzası bulunan bir uluslararası anlaşma kapsamında kullanımı yasaklanan misket bombalarını Ukrayna'ya gönderdiğini iddia etti.

Dergiye konuşan kaynaklar, ABD tarafından tasarlanan misket bombalarının, 2022'nin son aylarından bu yana Türkiye'den Ukrayna'ya gönderildiğini ileri sürdü. Ukrayna'nın söz konusu bombaları önce ABD'den istediği ancak ABD'deki ihraç yasağı nedeniyle Türkiye'nin devreye girdiği belirtildi.

Dergiye konuşan bir kaynak, "ABD'nin (Ukrayna'nın) misket bombalarına erişimini reddetmesinden sonra Türkiye, bunu alabilecekleri tek yerdi. Bu da şunu gösteriyor: Türkiye bazı açılardan Rusya'yla yakınlaşmasına rağmen askeri açıdan Ukrayna'nın gerçekten önemli bir destekçisi haline geldi" dedi.

İlk gönderimin 2022'nin kasım ayında yapıldığı belirtilirken, Jack Detsch ve Robbie Gramer imzalı haberde, "NATO müttefiki, Kasım 2022'de, Soğuk Savaş döneminde ABD ile ortak yapım anlaşması kapsamında yapılan çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmatların (DPICM'ler) ilk partilerini göndermeye başladı" ifadeleri kullanıldı:

Türkiye'nin bir yandan Rusya'da silah alıp NATO'yu 'kızdırdığı', bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında 'diplomatik arabuluculuk rolü oynadığı' ve Bayraktar SİHA'ları göndererek Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiği belirtildi. Haberde, Türkiye'nin misket bombalarını yasaklayan uluslararası anlaşmaya taraf olmadığı hatırlatıldı.

KREMLİN: DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderdiği iddiasının sorulması üstüne, “Bu haberlerin güvenilirliği hakkında bir şey söylemek güç. Biliyorsunuz ki yalan haberlerin sayısı, güvenilir ve doğru haberlerin sayısını aşıyor. Fakat tabii ki bunların hepsini dikkatli bir biçimde izliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin Ukrayna’ya Bayraktar ve Bayraktar için mühimmat gönderdiği herkesin malumu” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak kendi yükümlülükleri ve kendi ikili ilişkileri bulunuyor. Bunu da biliyoruz. Ancak bununla beraber Türkiye ile karşılıklı yarar, karşılıklı anlayış ve en güç sorunları karşılıklı ele alma isteğine dayanan son derece partnerce ilişkilerimiz var.”

MİSKET BOMBASI NEDİR?

'Bomba içinde bomba' olarak bilinen misket bombaları uçaktan ya da havan toplarıyla atılabiliyor. Bunlar, düştüğü yerde ya da havada açılarak içindeki küçük bombaları etrafa saçıyor. Patlamayan, toprağa gömülü kalan bombalar ise mayın etkisi görüyor.

Misket Bombalarının Yasaklanması Sözleşmesi'ne taraf olan 110 ülke, 2008'de misket bombası kullanma, stoklama ve satmaya yasak getirirken anlaşmaya imza attı. Söz

Sözleşmeye taraf olan ülkeler belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya, Japonya bomba stoklarını imha etti.