Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Cumhurbaşkanı bir araya geldi

BAĞDAT (K24)

Bağdat’ta temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Latif Reşid bir araya geldi.

Başbakan Bağdat’a ulaştığında Twitter hesabından, “Bağdat’a döndük ve halklarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmek için yeni hükümetle çalışmaya hazırız” paylaşımında bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Bağdat’la olan sorunların çözülmesini hedefliyor. Başbakan Mesrur Barzani bu amaçla şimdiye kadar Bağdat’a üç kez ziyarette bulundu.

Irak yönetimi söz vermesine rağmen halen Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarından olan 140. Maddenin uygulanması, Peşmerge hakları, bütçe payı ile petrol ve gaz yasasıyla ilgili taahhütlerini yerine getirmedi.

Irak hükümetinin programında Kürdistan Bölgesi’yle ilgili olan maddeler şunlar:

1. Petrol ve bütçe dosyasıyla ilgili müzakere

2. Petrol ve gaz yasasının çıkarılması

3. Vatandaşların mali haklarının sağlanması

4. 140. Maddenin uygulanması için yüksek komitenin tekrar kurulması

5. Kerküklülerden oluşan acil müdahale gücünün kurulması

6. Kerkük İl Meclisi’nin seçilmesi

7. Şengal Anlaşması’nın uygulanması

8. Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki güvenlik boşluğunun doldurulması

9. Federal Mahkeme Yasa Tasarısının çıkarılması

10. Federal Konsey Yasa Tasarısının çıkarılması

11. Kerkük’te Kürtçe eğitim veren okulların öğretmenlerinin ödemelerinin federal hükümete devredilmesi

12. Tartışmalı bölgelerde Kürdistani partilerin faaliyetlerinin başlatılması