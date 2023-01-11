Politika

‘Türkiye, Suriye ve Rusya dışişleri bakanları düzeyinde toplantı planlıyor’

Türkiye, Suriye ve Rusya'nın bu ay içerisinde dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelmeyi planladığı, toplantının yeri ve zamanınınsa henüz belli olmadığı bildirildi.
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Çavuşoğlu, Lavrov ve Mikdad'ın bir araya gelmesi bekleniyor (Foto: AP)
Çavuşoğlu, Lavrov ve Mikdad'ın bir araya gelmesi bekleniyor (Foto: AP)
dünya Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Faysal Mikdad

HABER MERKEZİ

Reuters'ın üst düzey Türk yetkililere dayandırdığı haberde, toplantının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 18 Ocak'ta ABD'de yapmayı planladığı görüşmeden önce ya da sonra olabileceği ifade edildi.

Türk yetkilinin Rus başkent Moskova ya da başka bir şehirde yapılacak toplantı için, "Görüşmeler devam ediyor ve net bir tarih henüz belirlenmedi. Toplantıya ilişkin bir sorun yok sadece zamanı üzerinde çalışıyorlar" dediği aktarıldı.

Yetkili, en üst düzey diplomatlar arasındaki toplantının Ankara ve Şam arasındaki diyaloğu güvenlikten siyasi meselelere kaydıracağını ve bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye rejimi lideri Beşar Esad görüşmesi için zemin hazırlayacağını ifade etti.

Toplantı gerçekleşmesi halinde, Suriye savaşının başladığı 2011'den bu yana Ankara ile Şam arasında yapılan en üst düzey görüşme olacak.

Türk ve Suriyeli savunma bakanları, geçtiğimiz ay sınır güvenliği gibi konuları konuşmak için Moskova'da bir araya gelmişti. Erdoğan geçen hafta, üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından Esad ile görüşebileceğini söylemişti.

Esad'ın ana müttefiklerinden olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara ile uzlaşma çağrısında bulunmuştu.

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