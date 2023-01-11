Politika

İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Erdoğan’a davet

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet etti.
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Foto: AP
Foto: AP
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HABER MERKEZİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi'ni kabul etti.

Herzog, yaptığı açıklamada "Ülkelerin ilişkilerini güçlendirmek adına hepimizin çalışacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Herzog, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail'i ziyaret etmeye davet etti.

İki ülke, ilişkilerin normalleşmesini takiben karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda anlaşmıştı.

Geçen yıl Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail lideri olmuştu.

Öte yandan Benyamin Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturması, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin yeniden gerilebileceği değerlendirmelerine neden olmuştu.

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