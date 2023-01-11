Politika

Başbakan: Irak Başbakanı ile verimli görüşme gerçekleştirdik

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı ile verimli görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
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Irak Mesrur Barzani Muhammed Şiya Sudani

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Bağdat’ta gerçekleştirdiği görüşmenin verimli olduğunu söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan, “Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile enerji, güvenlik ve bütçe konularında işbirliği yolları hakkında verimli görüşme gerçekleştirdik” dedi.

 

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