Başbakan: Irak Başbakanı ile verimli görüşme gerçekleştirdik
BAĞDAT (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Bağdat’ta gerçekleştirdiği görüşmenin verimli olduğunu söyledi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan, “Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile enerji, güvenlik ve bütçe konularında işbirliği yolları hakkında verimli görüşme gerçekleştirdik” dedi.