Türkiye, Rusya ve Ukrayna ombudsmanları Ankara’da görüştü

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Ankara'da düzenlenen '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu konferans sırasında yapılan görüşmeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Görüşmenin ardından konuşan Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova “40'tan fazla esirin iade edilmesine karar verdik. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin çalışması konusunda görüşmeler yaptık. Onların esirlerin ziyaret edilmesi hakları var” dedi.

Moskalkova, esir ve yaralıların Türkiye'ye gelip gelemeyeceklerine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Türkiye şu anda en uygun yerlerden biridir bu konuda. Onun için başka ülkelere Türkiye üzerinden gidebiliyorlar insanlar. Görüşmeler devam edecek. Devamlı olarak irtibattayız. Somut adımlarla ilgili çok net tarihler hakkında konuşamıyoruz ama ne gibi eylemler bekliyoruz birbirimizden, onun hakkında anlaştık. Bu insanlara yardımın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde verilmesini konuşuyoruz.”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Rusya-Ukrayna savaşında çok fazla ölü ve yaralı olduğunu belirterek, " Çok önemli bir mesafe alındı, görüşmeler devam ediyor, umut ediyorum ki yarın ortak bir yol haritası oluşacaktır. İnsani koridor açmak istiyoruz. Umut ediyorum ki güzel bir çalışma programı öne çıkacak" dedi.

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets de “Üçlü görüşme bizim için çok önemli. Türkiye ombudsmanı Şeref Malkoç çok güzel bir çalışma yürütüyor. Türkiye'nin büyük destek ve yardımı oldu” dedi ve ekledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Toplantılarımız devam edecek. Bizim resmi mektuplarımız var. Rusya tarafına vereceğiz, onlar da bize verecek. Binlerce kişinin değişimi söz konusu.” (Kaynak: BBC Türkçe)