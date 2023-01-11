Halbusi: Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için iyi bir fırsat var

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat temasları kapsamında Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün ele alındığı görüşmede konuşan Halbusi, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki sorunların çözümü için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Halbusi, özellikle de 2023 yılı bütçe yasa tasarısı ve petrol ve gaz yasasının hazırlanması için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarına vurgu yaparak, Erbil hükümetinin mali hakları, bütçe ve gaz yasası, 140’ıncı maddenin uygulanması, Peşmerge’nin anayasal hakları ve Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının öneminin altını çizdi.