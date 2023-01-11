AB Komisyonu yetkilisinden K24’e: Sınırları güçlendireceğiz

BRÜKSEL (K24)

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2023 yılının ilk toplantısı gerçekleşti.

Komisyonun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, göçmenlere yönelik plan ve programla ilgili K24’e bilgi verdi.

Ylva Johansson, “Bu yıl genel olarak sınırları güçlendireceğiz ve kapılar Ukraynalı göçmenlere açık kalacak” dedi.

Johansson, bu yılın ilk altı ayında AB başkanlığını yürüten İsveç'in göçmen krizini çözmede başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin göç istatistiklerine göre 2022'de Avrupa'ya 186 binden fazla göçmen geldi ve 2 bin 256 göçmen hayatını kaybetti.